Бушир, Иран, , 15:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Ирана. Об этом 21 мая сообщает Геологическая служба США.

Уточняется, что подземные толчки произошли на расстоянии 94,5 км в северо-западном направлении от города Бушир, в котором проживает свыше 161 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

При этом информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 3,7 потрясло провинцию Западная Суматра в Индонезии.