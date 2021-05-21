Бушир, Иран, 21 мая 2021, 15:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Ирана. Об этом 21 мая сообщает Геологическая служба США.
Уточняется, что подземные толчки произошли на расстоянии 94,5 км в северо-западном направлении от города Бушир, в котором проживает свыше 161 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
При этом информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 3,7 потрясло провинцию Западная Суматра в Индонезии.