Неклиновский район, Ростовская область, 21 мая, 2021, 15:49 — ИА Регнум. На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области организовано дежурство сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

Цитата из видео. rostov.sledcom.ru Сотрудники следственного комитета в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района

«В оперативном порядке были сформированы и направлены наряды полиции. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Инспекторы ДПС организовывают беспрепятственный проезд спецтехники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что до сих пор точных данных о жертвах пока нет, так как колодец затоплен. По некоторым данным, в результате выброса метана на очистных сооружениях погибли десять человек. Ещё восемь находятся в больнице.