Тегеран, 21 мая 2021, 15:50 — REGNUM Решение канадского суда по делу о сбитом самолёте компании «Международные авиалинии Украины» в Иране является безосновательным. Об этом, как сообщает информационное агентство Anadolu, заявил 21 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде журналистам.
Он добавил, что данное решение лишено реальных оснований и является проявлением политического подхода к делу.
Напомним, ранее Верховный суд Онтарио признал произошедшее терактом, сославшись на мнение двух экспертов.
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