Тегеран, , 15:50 — REGNUM Решение канадского суда по делу о сбитом самолёте компании «Международные авиалинии Украины» в Иране является безосновательным. Об этом, как сообщает информационное агентство Anadolu, заявил 21 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде журналистам.

«Всем известно, что у канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады», — сказал чиновник.

Он добавил, что данное решение лишено реальных оснований и является проявлением политического подхода к делу.

Напомним, ранее Верховный суд Онтарио признал произошедшее терактом, сославшись на мнение двух экспертов.

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