Тамбов, 21 мая, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин представил годовые итоги работы системы здравоохранения в условиях пандемии и назвал основные задачи отрасли, в числе которых — строительство новых медицинских учреждений. Об этом он заявил сегодня, 21 мая, отчитываясь о работе за 2020 года перед парламентариями, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор отчитывается перед депутатами

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Развитие системы здравоохранения стало одной из основных тем доклада губернатора об итогах работы в 2020 году, с которым он выступил перед депутатами областной думы. По его словам, распространение новой коронавирусной инфекции заставило власти принимать жёсткие, но выверенные решения, которые обеспечили безопасность и защиту здоровья граждан.

Руководитель региона подчеркнул, что в сфере здравоохранения были предприняты беспрецедентные меры, направленные на оказание помощи заболевшим. В частности, если на начало пандемии к приёму пациентов «с абсолютно новым, неизученным диагнозом» было готово 254 оборудованные койки, то к концу года возросло почти в шесть раз. Кроме того, поставлено около 650 единиц нового реанимационного оборудования.

«Пришлось существенно нарастить мощности для тестирования. Начинали мы с двух лабораторий, которые делали 300 исследований, а сегодня в этой работе участвуют 16 лабораторий с суммарной возможностью выполнения более 3,5 тыс. тестов в сутки. Около 30 предприятий откликнулись на наш призыв и стали выпускать защитные маски, костюмы, антисептики», — сказал Александр Никитин.

Глава региона поблагодарил всех врачей, медсестёр, работников скорой помощи за ту помощь людям во время пандемии:

«Действительно, в медицине главным лекарством является сам врач!»

Губернатор также рассказал о реализации нацпроекта «Здравоохранение». Так, в больницы области поставлено 5 тыс. единиц медицинского оборудования, отремонтированы 24 здания, построены шесть ФАПов, приобретено 28 машин скорой помощи и 10 мобильных комплексов. Впервые за долгие годы начала работу санитарная авиация.

Развивалась цифровая и телемедицина. По словам губернатора, Тамбовская область занимает второе место в стране по цифровой зрелости в сфере здравоохранения.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» началась реконструкция областной детской больницы. К концу года педиатрический корпус и вновь построенное детское инфекционное отделение должны быть введены в эксплуатацию. Губернатор поручил своим заместителям осуществлять на этом объекте еженедельный контроль.

«Данным проектом мы фактически замыкаем комплекс услуг, позволяющих осуществлять 100-процентную реабилитацию малышей по всему спектру направлений», — подчеркнул Александр Никитин.

Отдельно губернатор остановился на детской медицине, отметив, что развивается перинатальный центр, расширяется спектр высокотехнологичной помощи по этому направлению, во все детские поликлиники внедрены «бережливые технологии».

По мнению Александра Никитина, в ближайшие годы в сфере здравоохранения предстоит решить ещё более масштабные задачи, в число которых входит строительство онкоценра, противотуберкулёзного диспансера, реконструкция инфекционной больницы. Эти вопросы сейчас прорабатываются с Минздравом России.

В то же время Александр Никитин сделал акцент на том, что по-прежнему остро стоит вопрос развития первичного звена здравоохранения, о чем свидетельствуют обращения граждан. С 2021 года стартовала пятилетняя региональная программа его модернизации, которая предусматривает строительство 13 ФАПов, капитальный ремонт и оснащение лечебных учреждений современным оборудованием. Кроме того, запланировано строительство новой поликлиники в северной части Тамбова на 1260 посещений.

Глава региона поддержал инициативу областной Думы о дополнительных выплатах в размере 1 млн рублей врачам первичного звена, вновь прибывших на территорию региона и трудоустроившимся в Тамбове и Мичуринске. Кроме того, Александр Никитин поручил главам городов и районов предусмотреть возможность обеспечения приезжающих на работу медиков служебным жильём и земельными участками для строительства домов.