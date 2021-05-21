Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM В Ленинградской области в апреле 2021 года годовая инфляция несколько замедлилась и составила 5,0% после 5,3% в марте текущего года. Замедление произошло из-за стабилизации цен на некоторые продовольственные товары и медикаменты, сообщили 21 мая в пресс-службе отделения Банка России по Ленинградской области.

Покупатель на кассе в продуктовом магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

Там напомнили, что в 2020 году в весенние месяцы в связи с началом в РФ эпидемии коронавируса люди в ажиотаже закупали впрок рис, гречку, макароны, а также приобретали в больших количествах лимоны, лук, чеснок, надеясь защититься ими от инфекции. В связи с этим цены стремительно росли.

«В текущем году ситуация стабилизировалась, спрос стал снижаться, в результате, лимоны в апреле подешевели на 68,8% по сравнению с апрелем 2020 года, а лук и чеснок — на 31,2% и 34,5% соответственно», — отметил управляющий Отделением Банка России по Ленинградской области Сергей Григорьев.

Кроме того, в апреле 2020 года в Ленобласти замедлился рост цен на лекарства, чистящие и моющие средства.

В то же время прирост стоимости услуг в апреле 2021 года составил 4,5%. Возрос спрос на внутренний туризм, что ускорило рост стоимости железнодорожных билетов.

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