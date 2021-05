Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) рассказала о пережитом насилии в возрасте 19 лет. Она поделилась своей историей в первой серии шоу The Me You Can't See для сервиса Apple TV+.

Певица призналась, что её изнасиловал продюсер, с которым она начала работать после окончания школы. Он держал её несколько месяцев в студии, несмотря на то, что Леди Гага забеременела от него. Впоследствии он привёз Джерманотту к дому её родителей и там бросил.

Исполнительница также рассказала о последствиях случившегося — несколько месяцев она находилась в состоянии нервного срыва. «Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную возле дома моих родителей. Меня рвало и тошнило неделями», — призналась Леди Гага.

Добавим, что Леди Гага впервые сообщила о пережитом насилии ещё в 2014 году. Однако тогда о беременности от насильника и своём ментальном здоровье певица не рассказала.

