Москва, , 14:36 — REGNUM Резкий рост спроса в России на курортную недвижимость вызван прежде всего коронавирусными ограничениями, связанными с туристическими поездками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Седова, комментируя соответствующую новость.

«Резкий рост спроса на курортную недвижимость вызван прежде всего ковидными ограничениями, связанными с туристическими поездками, — сказала Седова. — Несмотря на то, что остается ряд стран, куда можно выехать, стоимость туров по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет выросла. Кроме того, стоимость туров за рубеж возрастает дополнительно в связи с необходимостью три раза сдавать тесты (1 раз до поездки и 2 раза после). Таким образом стоимость тура за счет тестирования на семью из 4 человек возрастает в среднем на 20 тыс. рублей».

Как подчеркнула экономист, немногие жители РФ готовы нести столь значительные расходы.

«Более того, дистанционный формат работы позволяет осуществлять трудовую деятельность вне зависимости от месторасположения, — заявила Седова. — Поэтому мечта о домике у моря в старости становится реальностью у нынешних 30−40-летних гораздо раньше. Ну и последний фактор: спрос на курортную недвижимость был всегда, и при посуточной сдаче в высокий сезон данная недвижимость становится выгодным вложением. Эти факторы подстегивают спрос на курортную недвижимость. Поэтому следует ожидать дальнейшего роста спроса и цен минимум на 10% до конца года».

Также Седова добавила, что если макроэкономическая ситуация не будет ухудшаться, реальные располагаемые доходы вырастут, а ковидные ограничения будут сохраняться, то возможно продолжение роста цен на приморскую недвижимость в ближайшие два года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что очередной раз рынок недвижимости жилья в России хотят «разогреть».

Читайте ранее в этом сюжете: Что ждёт жителей России на рынке жилья?