Калуга, 21 мая, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 мая. Днём ранее, 20 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай.

ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 177 человек, 1333 человека находятся на лечении, 33 тыс. 513 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 331 человек, у которого было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.