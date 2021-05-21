Пекин, 21 мая, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery представил тизерные изображения концепта нового кроссовера X-C. Тизеры распространила пресс-служба автокомпании.

Пресс-служба Chery Тизер концепта Chery X-C

Выделяться модель будет новым фирменным стилем марки. Автопроизводитель оснастил автомобиль двухъярусной головной оптикой, а также новой радиаторной решеткой с необычной формой ячеек.

На официальных тизерах можно рассмотреть узкие светодиодные дневные ходовые огни кроссовера, под которыми располагаются блоки фар, противотуманок и поворотников. Фонари на корме соединены «монобровью» в виде светящейся красной полосы.

Также у нового кроссовера будет «парящая» крыша со спойлером у задней двери.

Официальная премьера нового кроссовера запланирована на нынешний год, а на китайский рынок новинка может поступить в следующем году.

Ранее стало известно, что компания Chery на российском рынке заменит комплектацию кроссовера Tiggo 4 — Techno на Family. Это связано с тем, что моторную линейку модели покидает 122-сильный атмосферный «движок». С этим двигателем Tiggo 4 продавался в России с апреля 2019 года.

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