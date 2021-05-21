Москва, , 14:23 — REGNUM Сборная России по хоккею дозаявила пятерых игроков на чемпионат мира. Об этом 21 мая сообщили в команде.

В состав команды включены защитник Григорий Дронов («Металлург») и форварды Иван Морозов, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин (СКА) и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Теперь в состав российской команды входят 22 игрока— именно столько нужно для заполнения заявки на матч. Всего на турнир можно заявить 28 хоккеистов.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Свой первый матч сборная России сыграет 21 мая против команды Чехии.