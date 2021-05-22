Москва, , 08:01 — REGNUM Василий Петрович Иваненко (1904−1977) воевал с сентября 41-го. К осени 1944 в звании сержанта командовал стрелковым отделением 327-го гвардейского горнострелкового полка 128-й гвардейской горнострелковой дивизии в 1-й гвардейской армии.

Василий Петрович Иваненко

14 октября в бою за словацкое село Звала (Прешовский край) заменил выбывшего командира роты и поднял бойцов в атаку, которая сыграла решающую роль во взятии села. К этому времени рота насчитывала всего десять человек, но при штурме Звалы она уничтожила до 50 вражеских солдат и офицеров.

Развивая успех, красноармейцы выбили противника из укреплений на располагавшейся рядом господствующей высоте. Соседним подразделениям не удалось поддержать роту, и она попала в окружение. В течение полутора суток неприятель предпринял против нее 15 атак. Однако рота устояла, а затем, прорвав кольцо, бойцы разбили две немецкие радиостанции, перерезали несколько линий связи врага, уничтожили наблюдателей двух командных пунктов, захватили две стереотрубы.

Сам Василий Петрович в этом сражении убил 30 гитлеровцев и 2 взял в плен. Даже раненный в обе руки, он не покинул поле боя, пока все раненые не были отправлены в госпиталь, а рота не прибыла в свое расположение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8844).

Также за время войны он был награжден орденами Славы 2-й и 3-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени.

Иваненко демобилизовался в 1946 году в звании старшего сержанта. Жил в поселке городского типа Мостовской (Краснодарский край). Был на партийной и хозяйственной работе.

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