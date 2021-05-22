Москва, 22 мая, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Василий Иванович Жилин (1915−1947) демобилизовался после Польского похода и советско-финской войны в 1940 году. Но год спустя был вновь призван. Служил в звании старшины роты 199-го гвардейского полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии в 6-й гвардейской армии.

Василий Иванович Жилин

В ходе форсирования Западной Двины 25 июня 1944 года с группой бойцов захватил плацдарм в районе деревни Буй (Бешенковический район Витебской области). Красноармейцы отразили пять атак врага, во время которых Василий Иванович гранатами и прикладом уничтожил до 30 немцев, а также неоднократно поднимал бойцов в контратаки. Был ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старшине было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5016).

За время войны также награждался орденом Отечественной войны 2-й степени за форсирование реки Ушача (в ходе которого он заменил командира роты), и дважды медалью «За отвагу». Был ранен не менее четырех раз.

В 1946 году Жилина демобилизовали. Он поселился в Тольятти, где работал в отделе физкультуры и спорта райисполкома. Но полученные на фронте ранения давали о себе знать, и в 1947 году старшина скончался от туберкулеза.