Нур-Султан, , 13:02 — REGNUM Запуск производства российской вакцины «Спутник V» в Казахстане — яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Об этом 21 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Такой опыт вполне возможно масштабировать и внедрять в других отраслях», — сказал глава государства. Он добавил, что Казахстан считает крайне важным продолжить сотрудничество между странами в этой сфере.

Токаев также остановился на проблемах во взаимной торговле. По его словам, в период локдаунов количество проблем увеличилось. «Есть опасения, что в период восстановления торгово-экономической активности барьеры не уйдут сами по себе», — сказал президент.