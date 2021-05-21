Чита, 21 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, решили возобновить проверки масочного режима в местах скопления людей (общественный транспорт, торговые центры, магазины, вокзалы и других). Об этом 21 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

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"Сейчас, пока у нас нет коллективного иммунитета, мы слишком рано расслабились. Нам необходимо жестко соблюдать и контролировать все меры безопасности, от которых нам еще рано отказываться. Только так сохраним жизни и здоровье земляков», — пояснила вице-премьер Инна Щеглова.

С её словами согласился также заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. По его словам, особое внимание следует уделить проверке масочного режима в общественном транспорте.

«В часы пик в маршрутках и троллейбусах не протолкнуться. Сейчас я сам захожу в троллейбус и вижу — единицы в масках», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет 42 911, причём 31 из них обнаружили за за последние сутки.

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