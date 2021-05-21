Стокгольм, , 12:47 — REGNUM В качестве одной из мер нового национального плана по обеспечению безопасности в школе министерство образования Швеции предложило полностью запретить пользование мобильными телефонами в классах, а в начальной школе их можно будет забирать у детей на весь день. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«Ученики не должны пользоваться мобильными телефонами во время уроков», — заявила в ходе пресс-конференции министр образования Швеции Анна Экстрём во время представления новой инициативы.

По ее мнению, запрет должен быть введен на использование мобильных телефонов во время уроков. Мобильники можно включать в классе только в соответствии с инструкциями учителя. Если есть особые причины, директору или учителю должно быть разрешено принять решение об освобождении отдельных учащихся от запрета, отметила она.