Стокгольм, , 12:42 — REGNUM По информации политического обозревателя газеты Expressen Томаса Нурденшельда, в рядах «Умеренных», главной оппозиционной партии действующему правительству Швеции, развернулась борьба за то, кто возглавит партию после ухода Ульфа Кристерссона. Политическое противостояние, как утверждает журналист, идет полным ходом.

Несколько авторитетных источников среди «Умеренных» утверждают, что наиболее влиятельным претендентом на пост лидера партии является Никлас Викман, официальный представитель партии по налоговой политики.

Среди других потенциальных преемником Кристерссона перечисляются Жозефин Мальмквист, Ханиф Бали, Луиза Мейер и Ида Другге.

Однако информация опровергается другими членами партии. Представитель партии на условиях анонимности заявил Нурденшельду, что это «полная чушь и клеветническая кампания».