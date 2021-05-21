Москва, , 12:31 — REGNUM Переговоры с Россией должны вестись только на условиях равноправия. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат отметил, что Россия всегда готова к открытому, свободному и главное равноправному диалогу с любыми странами, которые готовы с взаимодействовать с РФ на тех же честных условиях. При этом подавляющее большинство стран и в Евразии, и в Латинской Америке, и в Африке занимают именно такие же позиции — понимают необходимость справедливости и равноправия в международных делах, поиска баланса интересов.

«Именно в таком ключе мы выстраиваем наши отношения с союзниками в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, БРИКС и многих других форматов. Если брать арифметически страны, с которыми мы выстраиваем отношения на такой основе, и они отвечают нам взаимностью — это 80% населения планеты. Другие 20% мы не отбрасываем, но мы готовы взаимодействовать с ними, но только на таких же условиях, о которых я сказал: взаимно уважительно, равноправно — не в одни ворота, говоря по-русски», — сказал Лавров.

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