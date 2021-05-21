Берлин, , 12:03 — REGNUM Компания Volkswagen представила прототип электрокара ID. X, оснащеного двумя моторами мощностью 333 л. с. Об этом сообщает портал Motor1.

333-сильный электрокар Volkswagen ID.X Motor1

Представил концепт ID. X гендиректор подразделения легковых автомобилей Volkswagen Ральф Брандштеттер. Топ-менеджер рассказал, что, несмотря на установку второго электромотора, прототип весит меньше, чем серийный заднеприводный электрокар ID.3.

Новинка построена на той же «тележки», что и ID.3. Однако электромоторы у ID. X от нового электрического кроссовера ID.4 GTX. Модель также оснащена 24-элементной литий-ионной аккумуляторной батареей, емкость которой составляет 77 кВт-ч.

С 0 до 100 км/ч электрокар разгоняется за 5,3 с. Данный показатель на 0,4 с меньше, чем у самого мощного Golf GTI Clubsport, который имеет традиционный бензиновый «движок».

ID.X получил низкопрофильные спортивные колеса. При этом экстерьер новинки выделяется желтыми акцентами.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует оснастить новое поколение Multivan гибридным мотором.

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