Душанбе, , 11:15 — REGNUM На узбекско-таджикской границе открыли два офиса пограничного взаимодействия, сообщили в представительстве управления ООН по наркотикам и преступности в Таджикистане.

Офисы открыты на контрольно-пропускных пунктах железнодорожных станций «Пахтаобод» (Таджикистан) и «Кудукли» (Узбекистан). Региональный представитель управления ООН в Туркестане Ашита Миттал поздравила с открытием офисов сотрудничества.

Миттал выразила надежду на то, что начинание укрепит сотрудничество между правоохранительными органами двух стран и повысит безопасность границ.

В ООН отметили, что создание офисов пограничного взаимодействия в странах Туркестана способствует укреплению межведомственного и трансграничного сотрудничества для борьбы с международной преступностью. Кроме того, офисы способствую росту международной торговли.