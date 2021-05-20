Президент России Владимир Путин сегодня, 20 мая, проводит заседание оргкомитета «Победа».

Будут объявлены результаты рассмотрения заявок на присвоение звания «Город трудовой доблести». Докладчиками станут президент РАН Александр Сергеев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Министр обороны Сергей Шойгу обнародует информацию о ходе реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», принятой в 2019 году. В частности, речь пойдёт о сохранении, обустройстве и реконструкции военно-мемориальных объектов на территории России и зарубежных государств.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию с данного мероприятия.