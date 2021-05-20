В год науки и технологий хотелось бы, чтобы при рассмотрении заявки был учтён и вклад учёных, которые разрабатывали новые образцы вооружения.
В 2021 году в РАН поступила 41 заявка, из них положительное заключение получили 30 городов.
Выступает президент РАН Александр Сергеев.
Путин: курс на сдерживание России не зависит от эпохи и политического строя
Попытки сдерживать Россию предпринимались во все времена. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
Перечисленны города, которые по мнению комиссии, достойны присвоении почётного звания.
Более 8 миллионов подписей было собрано за время голосования за города. Были подняты тысячи документов из архивов.
Путин предложил начать с увековечения подвигов тружеников тыла. Речь идёт о городах, удостоенных звания «Город трудовой доблести».
Путин заявил о необходимости поддержать инициативу, направленную на восстановление исторической памяти.
Путин напомнил о тех, кто начинает превозносить тех, кто убивал наших дедов и прадедов.
Путин напомнил, как за рубежом над могилами советских солдат издеваются, оскверняют.
43 866 воинских захоронений находится ведении Минобороны.
Просветительские программы должны быть шире представлены в наших школах и вузах — Путин.
При всей массовости юбилейных мероприятий, приоритет должен быть отдан системной работе — Путин.
Мы будем делать всё, чтобы обеспечить преемственность исторической памяти — Путин.
Причина — понятна: попытки сдержать развития нашей страны, как бы она не называлась — Путин.
Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, пересмотреть историю — Путин.
Великое поколение победителей, к сожалению ходят — Путин.
Скоро мы будем вспоминать и другую дату — 22 июня — страшный, трагический день, когда фашисты вероломно вторглись на территорию нашей страны — Путин.
Президент России начал трансляцию, он напомнил, что оргкомитет Победа был создан в 2018-м году.