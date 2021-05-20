20 Мая
 
14:41

В год науки и технологий хотелось бы, чтобы при рассмотрении заявки был учтён и вклад учёных, которые разрабатывали новые образцы вооружения.

14:39

В 2021 году в РАН поступила 41 заявка, из них положительное заключение получили 30 городов.

14:38

Президент РАН Александр Сергеев. kremlin.ru.

14:38

Выступает президент РАН Александр Сергеев.

14:37

Путин: курс на сдерживание России не зависит от эпохи и политического строя

Попытки сдерживать Россию предпринимались во все времена. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

14:36

Перечисленны города, которые по мнению комиссии, достойны присвоении почётного звания.

14:36

Более 8 миллионов подписей было собрано за время голосования за города. Были подняты тысячи документов из архивов.

14:35

Путин предложил начать с увековечения подвигов тружеников тыла. Речь идёт о городах, удостоенных звания «Город трудовой доблести».

14:33

Путин заявил о необходимости поддержать инициативу, направленную на восстановление исторической памяти.

14:33

Путин напомнил о тех, кто начинает превозносить тех, кто убивал наших дедов и прадедов.

14:32

Путин напомнил, как за рубежом над могилами советских солдат издеваются, оскверняют.

14:31

43 866 воинских захоронений находится ведении Минобороны.

14:30

Просветительские программы должны быть шире представлены в наших школах и вузах — Путин.

14:29

При всей массовости юбилейных мероприятий, приоритет должен быть отдан системной работе — Путин.

14:29

Мы будем делать всё, чтобы обеспечить преемственность исторической памяти — Путин.

14:27

Причина — понятна: попытки сдержать развития нашей страны, как бы она не называлась — Путин.

14:27

Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, пересмотреть историю — Путин.

14:27

Великое поколение победителей, к сожалению ходят — Путин.

14:26

Скоро мы будем вспоминать и другую дату — 22 июня — страшный, трагический день, когда фашисты вероломно вторглись на территорию нашей страны — Путин.

14:25

Президент России начал трансляцию, он напомнил, что оргкомитет Победа был создан в 2018-м году.