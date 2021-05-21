Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 10:34 — REGNUM Директор перинатального центра Актюбинской области Казахстана освобожден от занимаемой должности после смерти роженицы. Об этом 21 сообщает издание InformBuro со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Смертельный случай произошел 17 мая. Директор перинатального центра Асхат Балыков сказал, что смерть наступила после массивного атонического кровотечения. Кроме того, ситуация осложнилась эмфизмеой легких и двусторонним пневмотораксом.

Директор предположил, что такое осложнение связано с пневмонией коронавирусного типа, которую женщина перенесла в 2020 году. Смерть 30-летней женщины стала вторым случаем смерти роженицы с начала 2021 года.

В управлении здравоохранения сообщили, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность из-за острой гипоксии, возникшей на фоне пневмонии и кровотечения.