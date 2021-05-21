Москва, , 10:36 — REGNUM Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск начал выступление перед участниками марафона «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перед началом его речи предыдущий спикер форума — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передавая слово, попросил бизнесмена рассказать о том, каким он видит будущее мира через 50 лет.

В ответ на это Маск сказал, что к тому времени человечество будет активнее осваивать космос, совершая космические путешествия и проводить исследования ДНК. При этом все транспортные средства, за исключением ракет, будут работать на электричестве, а автомобили — оснащены автопилотом.