Оттава, , 10:22 — REGNUM Уничтожение самолёта Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) иранскими силами противовоздушной обороны в небе над Тегераном является преднамеренным террористическим актом. Такое решение вынес Верховный суд канадской провинции Онтарио, сообщило 21 мая канадское издание Global News.

«Истцы доказали, что сбивание обвиняемыми рейса 752 было актом терроризма и представляет собой террористическую деятельность», — процитировали в издании слова судьи Эдварда Белобабы.

Решение было вынесено на основании мнения двух экспертов, один из которых пришёл к выводу, что Революционная гвардия Ирана была осведомлена о гражданском характере самолёта, однако «целенаправленно сбила его с целью уничтожения».

Иск подали четыре семьи, чьи родственники погибли вследствие авиакатастрофы. Благодаря данному решению, они смогут требовать от Ирана компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчёту Ирана о причинах авиакатастрофы самолёта МАУ.

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