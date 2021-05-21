Москва, , 10:10 — REGNUM Большинство жителей России (69%) за время пандемии COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, свидетельствуют данные исследовании холдинга «Ромир».

Согласно данным опроса, доля женщин, обеспокоенных своим самочувствием, больше, чем доля мужчин: 71% против 67% соответственно.

При этом 33% мужчин заявили, что этот вопрос не вызывает у них тревогу, тогда как среди женщин эта доля ниже — 29%, пишет РИА Новости.

В свою очередь 53% респондентов изменили свое отношение к здоровью из-за вспышки COVID-19. Пандемия привела к изменению отношения к здоровью среди 54% мужчин и 53% женщин.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов-участников скан-панели домохозяйств холдинга, которая основывается на данных потребления 40 тыс. граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутингового агентства Superjob.ru, большинство работающих жителей России (50%) заявили, что их работодатели принимают достаточные меры для защиты сотрудников от коронавируса. По мнению 5% работников, антиковидные руководства меры даже избыточны. Чаще о том, что защитные меры достаточны, говорят женщины — 53% против 49%, о том, что избыточны, — мужчины (7% против 3%).

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