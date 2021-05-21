Соледар, ДНР, 21 мая, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Утром 21 мая украинские силовики нанесли удар из крупнокалиберных миномётов по окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинский миномётчик

По данным представительства, с позиций ВСУ, расположенных в районе населённого пункта Пески, были выпущены 14 мин калибра 120 мм, которые упали в районе «Вольво-центра».

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В СЦКК отметили, что украинская сторона проигнорировала обращения с призывами прекратить обстрел, переданные через координационный механизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ повредили линию электропередачи, расположенную в посёлке шахты «Трудовская».