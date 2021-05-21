Тюмень, , 09:39 — REGNUM В Тюменской области взаимодействие между региональными органами власти и МЧС России для тушения природных пожаров налажено отлично. Об этом заявил первый заместитель руководителя МЧС РФ Александр Чуприян.

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На ликвидации природных пожаров в Тюменском районе сосредоточена большая группировка сил и средств лесопожарных формирований Тюменской авиабазы, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», подразделений МЧС России и Минобороны, добровольных пожарных формирований, муниципальной пожарной охраны, арендаторов лесных участков, используется техника ДРСУ и сельхозтоваропроизводителей. На помощь тюменским пожарным прибыли отряды из Югры, Ямала, Забайкалья, Хакасии, Курганской и Свердловской областей, а также Пермского края.

«21 мая мы заканчиваем работу в Тюменском районе и перебрасываем силы и средства на другие участки», — отметил Александр Чуприян во время осмотра территории в районе села Муллаши.