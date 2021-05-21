Тюмень, 21 мая, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Губернатору Тюменской области Александру Моору из-за бедствия с природными пожарами в регионе телеграм-канал «Незыгарь» пророчит скорую отставку. Ситуация с природными пожарами настолько тяжёлая, что в область руководить ликвидацией бедствия приехал замруководителя МЧС России Александр Чуприян, отмечает телеграм-канал.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

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"Российские леса горят каждый год. Но в этом году катастрофа в Тюменской области, на которую сейчас приходится более 90% всех возгораний в стране. Мало сомнений, что пожарный сезон не пересидит губернатор Александр Моор. Его провалы уже столь же очевидны, как и у Сергея Левченко в Иркутской области при наводнении в Тулуне», — рассуждает «Незыгарь».

Отмечается, что при прежнем губернаторе, ныне полпреде президента в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве, который руководил Тюменской областью 13 лет, «подобных пожаров и близко не было».

«Не далее как в марте Моор докладывал Якушеву, что регион полностью готов к пожароопасному сезону: якобы и патрулей хватает, и техника закупается. Теперь за головотяпство придётся отвечать. Около Кремля говорят, что полпред Якушев крайне недоволен Моором», — резюмирует «Незыгарь».

Напомним, что в тюменских СМИ 21 мая появилась информация о скорой отставке начальника ГУ МЧС по Тюменской области Артура Хачатряна из-за непрекращающихся природных пожаров в регионе.