Горно-Алтайск, , 08:43 — REGNUM На территории Республики Алтай 21−23 мая ожидаются заморозки. В некоторых районах температура может опустится до 5 градусов мороза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Спасатели напомнили, что в связи с этим повышается риск возникновения пожаров при использовании отопительного оборудования.

«Гражданам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, следить за электропроводкой, не нарушать правила эксплуатации бытовых электроприборов, использовать для обогрева электронагреватели только заводского производства», — отметили в управлении.

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