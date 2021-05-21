Якутск, , 08:36 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 21 мая поздравил жителей республики с Днём полярника, отметив, что полярники продолжают крепкие трудовые традиции предшественников и вносят важный вклад в экономический и научный потенциал Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В Якутии вопросы развития Севера и Арктики имеют большое значение. Из 34 районов республики — 13 расположены в российской Арктической зоне, около 40% всей территории республики — арктические территории.

«Полярники — люди самых разных профессий, которые посвятили свою жизнь освоению и развитию Севера и Арктики. Их научные исследования и географические открытия заложили надёжный фундамент для развития нашей страны в Арктике.

Руководство страны уделяет особое внимание вопросам развития Арктики. Очень важно, что при принятии этих судьбоносных решений, поддержаны инициативы Якутии», — сказал Айсен Николаев.

Глава республики напомнил, что в 2020 году принята Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Якутии до 2035 года. Её реализация позволит поднять уровень жизни людей, сделать всю огромную территорию комфортной для проживания, работы, ведения бизнеса, для воспитания детей и их гармоничного развития.

«В этот день хочу выразить благодарность всем жителям арктических районов республики и всем тем, кому не безразлична судьба Севера и Арктики! Уверен, в наших общих силах сделать жизнь северян лучше», — добавил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году грант президента России на создание выставки в музее, которая будет посвящена полярнику-первооткрывателю Валериану Альбанову, выиграла Башкирия.