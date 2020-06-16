Уфа, , 10:13 — REGNUM Грант президента России на создание выставки в музее, которая будет посвящена полярнику-первооткрывателю Валериану Альбанову, выиграла Башкирия. Об этом 16 июня сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, специалисты соберут для выставки сотни экспонатов, а также проведут 50 семинаров в вузах и школах. А позже планируется открыть музей.

Радий Хабиров отметил, что многие жители Башкирии прославили Россию на весь мир. Одним из таких людей стал легендарный полярник-первооткрыватель Валериан Альбанов. Он стал прототипом главного героя «Двух капитанов» Каверина.

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры Якутии получат грант президента на кастрацию бездомных животных