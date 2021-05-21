Чебоксары, 21 мая, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Ситуацию с коронавирусом в Чувашии удаётся «держать в достаточно стабильном состоянии», но вызывает опасения значительный рост госпитализированных в стационары. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 мая, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19

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Оценивая в целом борьбу с коронавирусом, руководитель республики отметил, что её «удаётся удерживать в достаточно стабильном состоянии».

"Но при этом чувствуется определённое напряжение. И это напряжение сказывается в том, сколько госпитализировано и лечится в стационарах. С прошлого заседания произошёл рост на 20%», — сказал Олег Николаев.

По его словам, «в целом мы этого ожидали, что такой сценарий будет реализовываться».

Руководитель республики подчеркнул, что благодаря всем усилиями развитие «идёт больше в позитивном, чем негативном» сценарии:

«Да напряжение есть, но оно достаточно сносное, и мы с ним справляемся».

Напомним, ранее заседание оперативного штаба состоялось в Чувашии 6 мая. В настоящее время развёрнуто 1160 коек в десяти медицинских организациях.