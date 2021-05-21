Кызыл, , 08:16 — REGNUM Паводковая ситуация в Туве продолжает осложняться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в столице Кызыле функционирует пункт временного размещения на базе гостевого дома «Енисей».

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В готовности находится ещё четыре пункта. В посёлке Каа-Хем Кызылского района подготовлены два пункта, в Тоджинском районе — три.

«В настоящее время в селе Сыстыг-Хем наблюдается понижение уровня воды на 5 сантиметров. Для населения чьи дома оказались в зоне подтопления функционирует пункт временного размещения, в котором в данный момент находятся 12 человек», — отметили в управлении.

Паводок также нарушил транспортное сообщение на трёх участках автодорог. Так, на трассе «Кызыл — Сарыг-Сеп» уровень перелива воды достигает 60 см на протяжении 1,5 км.

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