Южно-Сахалинск, 21 мая, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Строительство моста, который свяжет материк с Сахалином, зависит от мировой экономики. В настоящее время ведётся проектирование этого объекта, который в дальнейшем позволит связать с Евразией не только островной регион России, но и Японию, об этом, находясь в рабочей поездке на Сахалин, журналистам заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

(сс) Svetlov Artem Условная схема железной дороги на Сахалин через мост. 2020

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«Я убежден, что рано или поздно этот проект состоится. Сейчас идет ренессанс железнодорожных перевозок. Азия, Китай активно используют железные дороги для быстрого и предсказуемого трансфера грузов из Китая в Европу, поэтому рано или поздно мы не только Сахалин свяжем с материком, но и Япония также станет частью Евразии», — цитирует Чекункова ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожный мост на остров Сахалин может быть построен до конца 2035 года. Об этом заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.