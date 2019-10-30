Южно-Сахалинск, , 19:05 — REGNUM Железнодорожный мост на остров Сахалин может быть построен до конца 2035 года. Об этом сегодня, 30 октября, заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца. Он отметил, что на данном этапе РЖД более детально представляет для себя этот проект после того, как выполнен определенный набор изысканий и технических решений.

«Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно», — сказал глава РЖД.

Будут обязательно проведены переговоры с Министерством обороны России по вопросу высоты моста, так как это является ключевым элементом, влияющем на итоговую стоимость сооружения.

Само строительство моста можно будет включить в стратегию РЖД. Программа будет разбита на два этапа — до 2030 и до 2035 годов.