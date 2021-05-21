Скопье, , 16:26 — REGNUM В посольстве США в Северной Македонии 20 мая прокомментировали провозглашение бывшего президента Албании Сали Бериши и членов его семьи персонами нон грата для журналистов македонского новостного агентства Alsat.

Реджеп Селими Facebook.com/rexhep.selimi.9212

Американские дипломаты заявили, что судьба Бериши должна стать предостережением для македонцев, вовлеченных в коррупционные схемы. Когда государственный секретарь США получает достоверную информацию о прямой или косвенной вовлеченности того или иного политика в коррупцию или о его причастности к серьезному нарушению прав человека, то он должен внести его в список нежелательных персон.

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В американском «черном списке» албанских политиков еще с 2001 года находятся Мендух Тачи, Нури Беджети, подсудимый Специального трибунала по Косово Реджеп Селими, а также Джеват Адеми, Абдюль Яшари, Гафур Адили, Невзат Халили, Кастриот Хаджиреджа, Джемайль Хюсени, Даут Реджепи, Джезаир Шачири и другие.

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