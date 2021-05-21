Приштина, , 21:31 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 мая совместно с министром обороны Армендом Мехаем и командующим силами безопасности Косово Рахманом Рамой провел встречу с командующим Национальной гвардии Айовы генерал-майором Беньямином Дж. Корелом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили возможности расширения и углубления сотрудничества между Косово и штатом Айова в сфере безопасности.

Курти поблагодарил США за поддержку в сфере безопасности. Политик отметил важность вступления в НАТО для края и подчеркнул, что для Косово не существует альтернативы НАТО, США и Евросоюзу.

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