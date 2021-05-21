Москва, , 02:43 — REGNUM Не существует США, всецело поддерживающих Израиль, а Великобритания ненавидит Израиль с самого его появления, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Нет более ненавидящей Израиль страны, чем Великобритания с самого начала. А Америка в лице Демпартии ненавидит Израиль глубоко и искренне. А кто не знает и то не видел, что вытворял Клинтон, когда он бомбардировал Сербию и опекал Хашима Тачи и другие албанские силы в том числе и крайне радикальные?», — заявил политолог.

По его словам, действительно, в США есть Республиканская партия, которая очень сильно связана с Израилем и готова его поддерживать, но даже и эта позиция относительна. К примеру, бывший президент США Джордж Буш уже заявлял, что необходимо управлять Большим Ближним Востоком по прописям Бжезинского, согласно которым Израилю на этой карте места нет.

«Соответственно, возникает вопрос о том, что такое Израиль в этом мировой политике. Это небольшой фактор. А что такое большой фактор? Халифат! А что Израиль думает по этому поводу? Я десять лет потратил на то, чтобы это понять. Они не понимают, что этот Халифат строится с благословения Соединенных Штатов Америки? Первое — для удара по уйгурам, второе — для удара по нам и по Индии заодно, чтобы жизнь медом не казалась и не слишком бурно развивалась», — продолжил политолог.

По его словам, это и есть главная парадигма современного мира, которые смещается в сторону исламизма и халифата.