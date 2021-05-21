Москва, , 01:05 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало архивные документы, посвященные Пражской наступательной операции 1945 года, во время которой была освобождена Чехословакия и её столица Прага. Соответствующие материалы опубликованы в рамках проекта «Без срока давности» на сайте ведомства.

В описании раздела составители сообщили, что целью публикации является борьба с попытками фальсификации истории, к которым активно прибегают в современной Чехии.

«На протяжении последних лет в угоду политической конъюнктуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной Армии при освобождении страны в годы Второй Мировой войны», — говорится в сообщении Минобороны.

Так, подход в работе с музейными комплексами и их экспозициями в Праге носит деструктивный характер, говорится в сообщении. «Примером этому стала замена скульптур и экспонатов, подчеркивающих решающую роль Красной Армии в освобождении Европы и Чехии от нацизма, в Национальном мемориале на Виткове в Праге», — напомнили в министерстве.

В разделе о Пражской наступательной операции собраны документы, которые позволяют пролить свет на взаимоотношения Чехии и России на современном этапе. В частности, 11 августа 1999 года вступило в силу Соглашение между правительствами РФ и Чешской Республики, которое обязывает стороны поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и расположенные на их территориях мемориалы.

Как сообщало ИА REGNUM, осквернение памятников советских воинов-освободителей в Чехии приобрело систематический характер в последние годы. Последним инцидентом, вызвавшим скандал между двумя странами, стал акт вандализма в чешском Брно, где неизвестные нанесли на монумент советским воинам оскорбительные надписи.