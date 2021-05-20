Киев, 21 мая, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе может быть достигнут к осени 2021 года, заявил советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, на ситуацию в регионе могут повлиять определённые «моменты», например, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

«Второе — это возможная встреча (президента Украины Владимира) Зеленского с Путиным. Она также может многое решить или не решить», — сказал Арестович.

Кроме того, определённое влияние на мирный процесс могут оказать выборы в российскую Госдуму, смена канцлера Германии и учения «Запад-2021» Союзного государства России и Белоруссии, которые пройдут близ украинских границ в сентябре.

«Первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом», — заключил Арестович.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил послание лидерам стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция), в котором предложил провести внеочередную встречу. В МИД РФ сообщили, что письма из Киева на эту тему в ведомство не поступало.