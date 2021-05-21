Ростов-на-Дону, , 00:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет бывший участковый уполномоченный районного отдела полиции. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта наркотиков, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в 2020 году сотрудник полиции незаконно приобрёл наркотики. Затем, находясь в помещении опорного пункта полиции, он предпринял попытку продать запрещённые вещества своей знакомой. Участковый был задержан с поличным. В ходе обыска в автомобиле полицейского были обнаружены наркотики синтетического происхождения.

Страж порядка был уволен из органов внутренних дел.

Материалы уголовного дела переданы на изучение в суд.