Стокгольм, , 02:34 — REGNUM Несколько стран представили более строгие целевые показатели по сохранению окружающей среды и борьбе с климатом в связи с крупным международным саммитом, проведенным ранее этой весной под председательством США. Однако известная шведская экоактивистка Грета Тунберг хочет видеть принятие дальнейших мер и предупреждает о суевериях в отношении технических решений. Об этом она заявила 20 мая в эфире телеканала SVT.

Так, Тунберг не хочет рассуждать о сценариях будущего, но считает, что существующих целевых показателей недостаточно.

«Очевидно, что эти цели лучше, чем ничего, но мы не должны довольствоваться этим», — отметила Тунберг.

Одна из вещей, которую она критикует, — это то, что сама она называет лазейками, а именно: преувеличенная вера в такие технические решения, как технологии, снижающие содержание углекислого газа в атмосфере.

«У нас нет возможности выбирать между техническими решениями и изменениями в поведении людей. Мы должны принимать на вооружение оба варианта», — заявила экоактивистка.