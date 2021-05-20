Вашингтон, 20 мая, 2021, 22:42 — ИА Регнум. США 19 мая объявили первого президента Албании, позже занимавшего пост премьер-министра Албании, Сали Беришу и всех членов его семьи персонами нон грата.

Antje Wildgrube Сали Беришу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на своей странице в социальной сети Twitter назвал причиной подобного решения причастность Бериши к коррупции.

Подчеркивается, что Бериша был активно вовлечен в коррупционные схемы в ходе своего пребывания на посту премьер-министра Албании — с 2005 по 2009 г. Политик обвиняется в растрате государственных фондов, вмешательстве в общественные процессы, злоупотреблении властью ради личной выводы.

В заявлении главы Госдепа говорится, что использовавшаяся Беришей риторика демонстрировала его готовность воспрепятствовать ходу антикоррупционных расследований против него и его семьи.