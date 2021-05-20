Москва, , 22:25 — REGNUM Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, в ходе работы круглого стола «Новые знания. Современные образовательные платформы и актуальные смыслы», прошедшего в четверг, 20 мая в Москве, подчеркнул, что социологические данные говорят о четко сформированной в российском обществе установке на постоянное непрерывное образование как новой жизненной стратегии.

По представленным данным 72% опрошенных заявляют, что желают проходить постоянное обучение и приобретать новые навыки. Причем 38% изъявляют желание регулярно вести такую активность. И такое мнение преобладает во всех возрастных группах. Далее эксперт отдельно остановился на возрастной группе 14−35 лет. В ней он отметил высокую степень желания получать дополнительное образование (73%) вместе с тем, что 57% респондентов в этой группе отмечают, что им хватает навыков для осуществления своей профессиональной деятельности.

Эксперт отметил нацеленность на личный успех и готовность реализовать образовательный потенциал граждан. Одним из важных направлений при реализации образовательной и просветительской политики спикер назвал повышение качества информированности населения о реализуемых форматах обучения.

Несмотря на то, что 63% респондентов слышали о различных форматах возможности пройти обучение по конкурсам или грантам, только 10% их них заявили о хорошей и качественной информированности, отметил эксперт.

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