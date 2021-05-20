Москва, 20 мая 2021, 22:19 — REGNUM В четверг, 20 мая, в Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новые знания. Современные образовательные платформы и актуальные смыслы».
Директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков, как один из непосредственных участников марафона «Новое знание», рассказал о его миссии и целях. Цель марафона — «показать силу разума». Спикер подчеркнул, что видит большой потенциал России для глобальной конкурентоспособности именно в знаниях и образовании.
По его мнению, ключевая ценность будущего — образование. Поэтому нужно быть очень образованными, чтобы конкурировать с остальным миром. И способность, и желание российских граждан к постоянному обучению могут стать хорошей основой на этом пути.
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