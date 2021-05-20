Москва, , 22:19 — REGNUM В четверг, 20 мая, в Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новые знания. Современные образовательные платформы и актуальные смыслы».

Директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков, как один из непосредственных участников марафона «Новое знание», рассказал о его миссии и целях. Цель марафона — «показать силу разума». Спикер подчеркнул, что видит большой потенциал России для глобальной конкурентоспособности именно в знаниях и образовании.

По его мнению, ключевая ценность будущего — образование. Поэтому нужно быть очень образованными, чтобы конкурировать с остальным миром. И способность, и желание российских граждан к постоянному обучению могут стать хорошей основой на этом пути.

«А чем мы можем быть интересными для мира, если не интересными какими-то событиями, нововведениями, изобретениями и открытиями? Поэтому, если мы будем инновационными, если мы будем предлагать миру интересные решения, как например «Спутник V», — совершенно замечательный показатель экспорта безопасности, у нас будет большое будущее. И у России есть возможности делать интересные вещи. «Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте, а, чтобы куда-то попасть, нужна бежать как минимум вдвое быстрее» — это из «Алисы в стране чудес», древнее высказывание, но оно абсолютно актуально и сейчас. И эта инновационная среда, которую создает Россия сейчас, и в том числе марафон, который позволяет детям поближе посмотреть на то, что происходит вокруг, это как раз то, как можно бежать со всех ног и быть вдвое быстрее», — сказал Владимир Пирожков.

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