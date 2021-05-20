Москва, , 22:12 — REGNUM В четверг, 20 мая на в Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новые знания. Современные образовательные платформы и актуальные смыслы».

Эксперты обсудили запуск марафона «Новое знание», новые форматы работы российского общества «Знание» и роль государства в регулировании просветительской деятельности. Модератором дискуссии выступил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Любовь Глебова, председатель координационного совета Российского общества «Знание», сенатор РФ, рассказала о задачах, стоящих перед Российским обществом «Знание», и тех смыслах, которые оно планирует транслировать в современных реалиях. Эксперт обратила внимание то, что сегодня знания формируют новые профессии. Эти знания не формируются в одном лишь образовательном пространстве. В этом смысле государство и общество должно предлагать возможность качественно удовлетворять сформированный запрос на получение новых знаний: предлагать качественные знания и новые цифровые форматы их получения.

«Образование и знание — это не одно и тоже. Время показывать, что потребность в знании у людей растет и, в связи с этим, возникают высокие требования к образованию и к другим источникам, откуда люди получают знания. Просветительская деятельность может ответить на эту потребность, обществознание, как модель, может выступить одним из инструментов удовлетворения этой потребности. С просветительством мы только еще начали работать, и первый формат этого марафона предполагает, что это будет, во-первых, аудитория, которая общается в понятном для него формате и это общение происходит по вопросам, которые не являются в головах молодежи просто обязательными и формальными, как например «почему я люблю Родину?», он должен почувствовать, что он ее любит, потому что космонавт, который летал, испытывает чувство этой гордости», — отметила Любовь Глебова. Читайте также:

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