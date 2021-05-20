Москва, 20 мая 2021, 22:12 — REGNUM В четверг, 20 мая на в Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новые знания. Современные образовательные платформы и актуальные смыслы».
Эксперты обсудили запуск марафона «Новое знание», новые форматы работы российского общества «Знание» и роль государства в регулировании просветительской деятельности. Модератором дискуссии выступил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.
Любовь Глебова, председатель координационного совета Российского общества «Знание», сенатор РФ, рассказала о задачах, стоящих перед Российским обществом «Знание», и тех смыслах, которые оно планирует транслировать в современных реалиях. Эксперт обратила внимание то, что сегодня знания формируют новые профессии. Эти знания не формируются в одном лишь образовательном пространстве. В этом смысле государство и общество должно предлагать возможность качественно удовлетворять сформированный запрос на получение новых знаний: предлагать качественные знания и новые цифровые форматы их получения.
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