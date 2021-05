Москва, , 22:18 — REGNUM Российский комик Александр Ревва под псевдонимом Артур Пирожков выпустил новую песню и клип на неё. Ролик опубликован 20 мая на YouTube-канале исполнителя.

Клип на песню «Деньги» снят в стиле киноленты «Великий Гэтсби». В съёмках ролика принимала участие актриса Настасья Самбурская. Пользователи оценили работу Реввы.

«Скоро во всех шашлычных страны будет звучать эта песня», — шутит Марина Вознесенская.

«У Артура Пирожкова, что не клип, то шедевр просто», — считает пользователь Это Интересно.

«Уже звучит в Геленджике!!! Турбо», — сообщил пользователь с ником ДИВАННАЯ АЛЛЕРГИЯ.

В марте 2021 года вышел клип Артура Пирожкова на песню «Зацепила», переведенную на английский язык. Новая версия композиции получила название Dancing All Through the Night (Танцы всю ночь).

Читайте ранее в этом сюжете: Моргенштерн планирует открыть своё ЧОП