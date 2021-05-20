Рим, , 20:36 — REGNUM Правительство Италии выделяет средства для поддержки приобретения недвижимости молодыми жителями страны, заявил в четверг, 20 мая, премьер-министр Марио Драги.

Предполагается, в частности, отменить для них регистрационный налог, а для тех, чей доход составляет менее 40 тысяч евро в год — обеспечить госгарантии по кредиту на 80% от общего объема кредита.

Такие меры должны помочь молодежи решать квартирный, а вслед за ним и семейный вопрос, полагает Драги. В 2020 году в Италии был зафиксирован самый низкий в истории уровень рождаемости, смертность превысила рождаемость почти вдвое.