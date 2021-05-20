Рим, , 20:16 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 20 мая, отказался отвечать на вопрос о возможном выдвижении на пост президента республики.

«Этот пост сейчас занят, и было бы чрезвычайно неуместно рассуждать на такие темы», — сказал он.

Как сообщалось ранее, президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что не намерен идти на второй срок. Его полномочия заканчиваются в феврале 2022 года. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что этот пост мог бы занять Драги.

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Формально президент Италии является главой государства, фактически же у премьер-министра намного больше реальных полномочий.