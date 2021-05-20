Пекин, , 20:06 — REGNUM Постпред КНР при Отделении ООН в Вене Ван Цюнь присутствовал и выступил на специальном заседании Совместной группы по СВПД по иранской ядерной программе. Об этом 20 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что главной темой выступления китайского представителя стали перспективы возвращения США в СВПД, из которого они в одностороннем порядке вышли в мае 2018 года.

По мнению Китая, все заинтересованные стороны должны умножить усилия по достижению конкретных договоренностей, от чего они пока к сожалению далеки. В связи с тем, что сроки возврата США в СВПД пока не определены, Ван Цюнь призвал Иран и МАГАТЭ к своевременному достижению договоренностей о продлении протокола о временном двустороннем техническом взаимодействии.

Китайский дипломат подчеркнул, что его страна придерживается принципа справедливости в вопросе о ядерной проблеме Ирана и готова продолжать переговорный процесс со всеми заинтересованными участниками.