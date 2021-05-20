Москва, 20 мая 2021, 18:35 — REGNUM Открытие стартапа в настоящее время не требует больших денег, заявил 20 мая инвестиционный директор Mail.Ru Group Алексей Милевский, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».
Он добавил, что бизнес открывают сейчас молодые люди — есть и те, кому ещё нет 20 лет. Бизнесмен поддержал этот подход, поскольку чем раньше потенциальный предприниматель вникнет в эти вопросы — стартапов и технологий, тем больше он узнает и тем более взвешенно подойдёт к тому, «делать или не делать свой бизнес».
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