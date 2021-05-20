Москва, , 18:35 — REGNUM Открытие стартапа в настоящее время не требует больших денег, заявил 20 мая инвестиционный директор Mail.Ru Group Алексей Милевский, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».

Милевский «Если посмотреть на то, можно ли было сделать стартап 20 лет назад, то вам бы понадобилось очень много проинвестировать, написать софт своей командой. И это было достаточно сложно. Сейчас, чтобы запустить свой бизнес, нужно потратить совсем минимальные деньги, потому что все инструменты для этого есть. Не нужно делать свою CRM, специализированный софт. Нужно взять кирпичики, соединить их и попробовать продать продукт своим друзьям, знакомым. Барьер для входа минимальный».

Он добавил, что бизнес открывают сейчас молодые люди — есть и те, кому ещё нет 20 лет. Бизнесмен поддержал этот подход, поскольку чем раньше потенциальный предприниматель вникнет в эти вопросы — стартапов и технологий, тем больше он узнает и тем более взвешенно подойдёт к тому, «делать или не делать свой бизнес».

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